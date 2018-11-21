Индекс ПФТС во вторник продолжил движение в «красной зоне»

Торговый оборот на бирже составил 394,31 млн грн, в том числе акциями – 3,68 млн грн.
В "индексной корзине" просели бумаги "Укрнафты" (-2,69%), "Центрэнерго" (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,76%).
Положительную динамику показали акции "Укртелекома" (+0,71%) и "Турбоатома" (+0,04%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в этот день остался неизменным на уровне 1785,81 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,8% - до 455,88 пункта при объеме торгов 5,36 млн злотых (39,13 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (-4,31%), "Кернела" (-1,92%) и "Астарты" (+0,34%).