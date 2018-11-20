Финансовые новости
- |
- 20.11.18
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США снизились на 1,6-3% на распродаже в техсекторе
07:35 20.11.2018 |
Фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,56% - до 25017,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,03%, составив 7028,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,66%, до 2690,73 пункта.
Бумаги Apple потеряли 3,96% после новостей СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции Netflix снизились на 5,44%, Facebook - на 5,69%, Alphabet - на 3,82%.
Инвесторы обратили внимание на заявление вице-президента США Майка Пенса на деловом саммите АТЭС в минувшие выходные о том, что США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле.
В интервью газете Washington Post американский вице-президент также отметил, что США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки.
Кроме того, индекс жилья Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) в ноябре уменьшился до 60 пунктов, на 8 пунктов - минимума с 2016 года. Эксперты ожидали снижения показателя с 68 до 67 пунктов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры 19 ноября устроили распродажу своего валютного запаса, чтобы рассчитаться с госбюджетом
|Кошулинский идет: В какую игру на выборах сыграют националисты и Билецкий
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трейдеры OKEx претерпели убытки из-за внезапного закрытия позиций по BCH-фьючерсам на $135 млн
|Объемы новых сделок финансового лизинга выросли на 63%
|Цена золота снижается 20 ноября после достижения максимума за 2 недели
|НБУ прогнозирует повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году
|Доллар 20 ноября дорожает к евро на росте интереса к безопасным активам
|Биржи АТР снижаются 20 ноября вслед за рынками США, акции Nissan дешевеют на 5%
Это интересно
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности
|ИИ создал «мастер-отпечаток» для разблокировки смартфонов
|V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров