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Биржи АТР 19 ноября торгуются разнонаправленно на ситуации вокруг торговых отношений США и КНР
07:49 19.11.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на фоне ожиданий, что США воздержатся от введения новых импортных пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 2684,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,29%, до 1406,96 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,26%, до 26253,9 пункта, южнокорейский KOSPI снижался - на 0,03%, до 2091,8 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,84%, до 5682,4 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,52%, до 21792,39 пункта.
Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничные сообщения, связанные с перспективами торговых отношений США и Китая. В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.
Глава отдела по валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что комментарии Трампа стали для рынков проблеском надежды на то, что дальнейшие меры в области пошлин могут быть приостановлены.
Участники торгов также обратили внимание на торговую статистику из Японии. Так, согласно официальным данным, объем экспорта в стране в октябре вырос на 8,2% в годовом выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. В то же время, хотя показатель улучшился, он оказался немного хуже прогноз аналитиков, ожидавших его роста на 9%. Импорт Японии в октябре вырос на 19,9% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост показателя на уровне 14,5%.
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