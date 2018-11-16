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Индекс ПФТС в пятницу вернулся ниже 600 п
18:02 16.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу рухнул на 4% - до 583,29 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 764,87 млн грн, в том числе акциями - 9,26 млн грн.
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-12,88%) и "Донбассэнерго" (-10,24%).
Ростом стоимости завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,08% - до 1797,89 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв оставался неизменным на уровне 458,16 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 1,05 млн злотых (7,66 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (+5,24%), "Кернела" (+0,19%) и "Астарты" (-0,34%).
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