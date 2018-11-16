Биржи АТР преимущественно растут 16 ноября вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2687,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 1412,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,33%, до 26190,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2094,92 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5749,4 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,3%, до 21740,24 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,8-1,7% на фоне надежд инвесторов на налаживание торговых отношений с Китаем. В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдерживает оптимизм инвесторов.

"Возможно, если будет достигнут прогресс в торговых отношениях, то это может стать стимулом (для роста рынков - ред.)", - сказал агентству Блумберг главный инвестиционный стратег FundX Investment Group Джейсон Браун (Jason Browne). При этом он добавил, что ожидания нового повышения ставки ФРС США могут нивелировать все плюсы для рынков.

На заседании в начале ноября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%.