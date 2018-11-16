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США опровергли данные о приостановке введения нового раунда пошлин на товары из КНР
07:45 16.11.2018 |
Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг публикацию издания Financial Times, в которой говорилось, что США приостановили очередной раунд пошлин на импорт товаров из Китая.
"Представитель Лайтхайзер не делал никаких представлений менеджерам компаний относительно того, что будущие пошлины приостановлены", - сообщил представитель офиса Лайтхайзера телеканалу CNBC.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что Лайтхайзер заявил некоторым руководителям отраслевых компаний о приостановке следующего раунда пошлин.
Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами, чтобы смягчить торговые трения на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20. Информация о предстоящем визите появилась вслед за телефонным разговором Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином. По данным газеты Wall Street Journal, разговор Мнучина и Лю Хэ не привел к прогрессу, однако возобновление переговоров указывает на то, что обе стороны пытаются достичь договоренности.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
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