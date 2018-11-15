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Индекс ПФТС 15 ноября продолжил дрейф в «красной зоне»
18:53 15.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,01% - до 607,57 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 222,16 млн грн, в том числе акциями - 2,6 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Укрнафты" (-2,58%), Райффайзен Банка Аваль (-0,39%) и "Центрэнерго" (-0,35%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в четверг остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,81% - до 458,16 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (13,87 млн грн).
Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+5,12%), "Овостара" (+1,79%) и "Кернела" (+0,95%).
Снизились котировки акций "Агротона" (-7,6%) и "Астарты" (-1,36%).
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