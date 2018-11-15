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Биржи Китая растут на оптимизме вокруг торговых отношений с США
07:45 15.11.2018 |
Фондовые индексы Китая растут в четверг на новостях о торговых отношениях США и КНР, при этом остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном негативную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,69% - до 2650,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1384,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,42%, до 25760,92 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,16%, до 2064,42 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,35%, до 5712,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 21732,94 пункта.
Позитивная динамика китайских бирж связана с сообщениями СМИ по развитию торгового конфликта США и КНР. Так, агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что Пекин отправил письменный ответ на требования Вашингтона о проведении торговых реформ. Источники не уточнили детали ответа, однако инвесторы надеются на возможное возобновление торговых переговоров между странами.
Негативное давление на площадки АТР оказывает снижение американских бирж днем ранее. Так, фондовые индексы США в среду закрылись в минусе на фоне снижения стоимости акций Apple, которые потеряли по итогам дня 2,82% из-за опасений инвесторов относительно уменьшения спроса на смартфоны.
"Если биржи США снова начнут расти, ключевыми факторами для азиатских индексов станут экономические показатели", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).
Он добавил, что в центре внимания рынков будут данные по розничным продажам в США. Соответствующая статистика будет опубликована позднее в четверг. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что объем продаж в отчетном месяце вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем.
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