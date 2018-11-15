Биржи США 14 ноября закрылись в минусе на фоне снижения стоимости акций Apple

Основные фондовые индексы США в среду закрылись в минусе на фоне снижения стоимости акций Apple, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,81%, до 25080,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7136,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2701,58 пункта.

Акции Apple потеряли по итогам дня 2,82% на фоне опасений инвесторов снижения спроса на смартфоны. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие поставщики снизили прогноз по продажам смартфонов, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple.

Участники рынка в среду следили за новостями из Европы, в частности, относительно бюджета Италии. В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, но этот проект был отклонен Еврокомиссией 23 октября.

Кроме того, в среду стало известно, что потребительские цены в США в октябре выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В сентябре инфляция составила 2,3% в годовом выражении и 0,1% - в месячном.

"За один день мы как будто увидели сразу три разных торговых дня, еще до открытия рынков - утром фьючерсы были слабыми, но затем сплотились с европейским рынком", - отметил агентству MarketWatch Ларри Бенедикт (Larry Benedict), основатель Opportunistic Trader.