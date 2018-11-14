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Индекс ПФТС 14 ноября прервал 10-дневных восходящий тренд
18:20 14.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,03% - до 607,64 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 776,17 млн грн, в том числе акциями - 5,13 млн грн.
Среди индексных акций сделки прошли с бумагами "Центрэнерго" (-1,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,51%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в среду остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв сохранял стабильность на уровне 447,32 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 3,96 млн злотых (28,9 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Агротона" (-5,73%), агрохолдинга ИМК (+1,22%) и "Кернела" (+2,92%).
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