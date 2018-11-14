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Биржи США завершили 13 ноября в основном в минусе на падении цен на нефть
07:47 14.11.2018 |
Основные американские фондовые индексы завершили вторник преимущественно в минусе на фоне снижения цен на нефть и сомнений инвесторов по поводу результативности переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,4%, до 25286,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия - 7200,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, до 2722,18 пункта.
Цены на нефть во вторник рухнули на 7-8% на прогнозах ОПЕК о переизбытке сырья на рынке в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.
К закрытию бирж США стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 7,2%, до 65,07 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 7,93%, до 55,19 доллара за баррель.
Инвесторы довольно скептически отнеслись к возможности смягчения торговых отношений с Китаем. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее во вторник, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору. Заявлению предшествовало сообщение газеты South China Morning Post, в котором говорилось, что премьер в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами.
"Попутные ветра, которые помогали рынку раньше в этом году, как одновременный мировой рост и свободная монетарная политика, теперь официально стали встречными", - приводит агентство MarketWatch слова старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Вейганда (Eric Wiegand).
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