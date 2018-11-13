Фондовые индексы США 12 ноября потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs

Американские фондовые индексы продемонстрировали довольно серьезное снижение из-за ряда факторов, которые потенциально предвещают снижение прибылей для корпораций США в дальнейшем.

По итогам торгов в понедельник, 12 ноября, индекс Dow Jones упал на 2,3% до уровня 25 394,18 пункта, S&P 500 снизился на 2% до 2 726,34 пункта, Nasdaq потерял 2,8%, закрывшись на отметке 7 200,87 пункта.

Одной из основных причин негативной динамики, в целом сохраняющейся на фондовом рынке США с начала октября 2018 г., являются опасения замедления темпов роста мировой экономики. За последнее время появился ряд косвенных подтверждений данных опасений, в частности в плане замедления темпов роста ВВП Китая, а также снижения цен на нефть.

Многие эксперты отмечают беспокойство, которое вызывает у американских корпораций продолжающаяся торговая война между США и КНР. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется к проведению в рамках саммита стран "Большой двадцатки" в конце ноября в Буэнос-Айресе, может не принести какого-либо существенного прогресса в разрешении текущего торгового конфликта между странами.

Игроки также расценили резкое падение котировок нефти, произошедшее за последний месяц, как еще один косвенный фактор, указывающий на охлаждение мировой экономики.

Среди негативных факторов также сохраняются неопределенность вокруг переговоров между Евросоюзом и Великобританией, которые пока не принесли каких-либо конкретных результатов. Кроме того, по-прежнему остается нерешенным спор между Италией и Еврокомиссией по поводу дефицита в проекте бюджета Италии на следующий год, против принятия которого возражают в ЕК.

Одним из лидеров падения на рынке акций США в понедельник среди крупных компаний оказалась Apple, чьи котировки на бирже Nasdaq упали на 5%. С 3 октября 2018 г., когда котировки корпорации достигли рекордной отметки $232,07 за акцию, падение по бумагам Apple уже превысило 16%.

Поводом для обвала акций компании стали опасения о замедлении спроса на продукцию Apple после сообщения от одного из поставщиков компании, Lumentum Holdings Inc., одного из ведущих производителей лазерных датчиков и оптоволокна.

В Lumentum Holdings, чьи котировки в понедельник рухнули на 33%, предупредили о существенном ухудшении прогноза по доходам компании, из-за того что "один из крупнейших клиентов компании попросил о существенном сокращении объема поставок лазерных диодов для 3D-сенсоров" во II квартале фискального года, который заканчивается в декабре.

Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.