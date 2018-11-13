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Индекс ПФТС 12 ноября продолжил рост
18:38 12.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,51% - до 598,85 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 267,19 млн грн, в том числе акциями - 0,67 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (+5,56%), Райффайзен Банка Аваль (+1,34%) и "Центрэнерго" (-0,59%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,02% - до 1790,91 пункта.
Торги на Варшавской фондовой бирже в понедельник не велись в связи с празднованием 11 ноября Дня независимости Польши.
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