Биржи США 9 ноября снизились после комментариев Федрезерва

Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились - инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77%, до 25989,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,65%, до 7406,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2781,01 пункта.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Аналитики ожидали более сильного снижения показателя - до 98 пунктов.

Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.

По мнению портфельного менеджера GW&K Investment Management Аарона Кларка (Aaron Clark), до конца года в центре внимания инвесторов будут макроэкономические данные. "Предсказуемая реакция рынка на промежуточные выборы это подтвердила", - сказал он агентству MarketWatch.