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Индекс ПФТС 9 ноября еще немного повысился
19:16 09.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,27% - до 595,83 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 709,35 млн грн, в том числе акциями - 3,11 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Укртелекома" (+3,7%), Райффайзен Банка Аваль (+0,9%) и "Укрнафты" (+0,01%).
Отрицательная динамика зафиксирована только в акциях "Центрэнерго" (-2,1%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,26% - до 1791,23 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,05% - до 447,47 пункта при объеме торгов 0,28 млн злотых (2,1 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (-1,46%), "Астарты" (-1%) и "Кернела" (-0,39%).
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