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Индекс ПФТС 8 ноября седьмые торги подряд завершил ростом
18:25 08.11.2018 |
Индекс ПФТС в среду повысился на 1,42% - до 594,23 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 224,93 млн грн, в том числе акциями - 0,64 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Донбассэнерго" (+0,56%) и "Укрнафты" (+0,38%).
Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,98%) и "Центрэнерго" (-0,95%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам дня остался неизменным на уровне 1786,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,22% - до 447,67 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (34,3 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Кернела" (-0,77%), агрохолдинга ИМК (-0,42%) и "Агротона" (+2,01%).
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