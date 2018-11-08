Финансовые новости
- |
- 08.11.18
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США выросли 7 ноября на фоне промежуточных выборов
07:45 08.11.2018 |
Основные американские фондовые индексы в среду резко выросли на фоне промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,13%, до 26180,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,64%, до 7570,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,12%, до 2813,89 пункта.
Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody"s, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.
В среду также стало известно о прошении об отставке Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США после соответствующего запроса американского президента Дональда Трампа, исполняющий обязанности генпрокурора США стал Мэтью Уитакер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Битва почтовых гигантов. Кому достанутся украинские посылки
|НБУ обнародовал проекты новых валютных правил
|На межбанковский валютный рынок 7 ноября полился огромный поток доллара
|Международная инквизиция. Кто те шесть иностранцев, которые лишат НАБУ его любимой отговорки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 8 ноября на укреплении доллара к мировым валютам
|НБУ обнародовал проекты новых валютных правил
|Курс доллара перешел к росту 8 ноября в ожидании заседания ФРС США
|Биржи АТР растут 8 ноября вслед за рынками США
|9 месяцев Сбербанк закончил с убытком 7 млрд гривен
|Биржи США выросли 7 ноября на фоне промежуточных выборов
Это интересно
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
|Озоновый слой восстанавливается
|В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»
|Программа DARPA приведёт к появлению в компьютерах оптических интерфейсов
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт