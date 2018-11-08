Биржи США выросли 7 ноября на фоне промежуточных выборов

Основные американские фондовые индексы в среду резко выросли на фоне промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,13%, до 26180,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,64%, до 7570,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,12%, до 2813,89 пункта.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody"s, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

В среду также стало известно о прошении об отставке Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США после соответствующего запроса американского президента Дональда Трампа, исполняющий обязанности генпрокурора США стал Мэтью Уитакер.