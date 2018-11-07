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Индекс ПФТС 7 ноября лег в дрейф
19:50 07.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,09% - до 585,9 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 540,57 млн грн, в том числе акциями - 0,84 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Укрнафты" (+0,39%), "Центрэнерго" (+0,19%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,41% - до 1786,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 1,06% - до 448,84 пункта при объеме торгов 1,43 млн злотых (10,7 млн грн).
Среди индексных акций худшую динамику демонстрировала бумаги "Кернела" (-3,02%), агрохолдинга ИМК (-2,87%) и "Овостара" (-0,88%).
Дорожали только акции "Агротона" (+15,36%).
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