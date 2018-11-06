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НКЦБФР вводит новую форму финансовой отчетности
13:53 06.11.2018 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при поддержке Проекта USAID Трансформация финансового сектора и Программы EU-FINSTAR, внедряет в Украине систему финансовой отчетности в едином электронном формате ХBRL для предприятий. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Эта система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате - в стандарте XBRL (с англ. EXtensible Business Reporting Language - расширяемый язык деловой отчетности).
В НКЦБФР считают, что система упростит ведение бизнеса для украинских компаний. Они будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "единого окна": в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг). Ранее финансовая отчетность подавалась каждому регулятору отдельно, при этом форматы подачи отчетов отличались друг от друга.
Запуск системы планируется в I квартале 2019 года. Как отметила директор Департамента систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынков капитала и пруденциального надзора НКЦБФР Катерина Рафальская, победителем тендера на закупку системы финотчетности стала ирландская компания Vizor Software.
"Между Vizor Software и DAI Global, которая внедряет Проект USAID Трансформация финансового сектора, заключен договор, в рамках которого мы получим весь необходимый пакет услуг - от разработки решения до тестирования, ввода системы в эксплуатацию, обучение персонала и технического обслуживания", - рассказала Рафальская.
Проект USAID Трансформация финансового сектора в Украине - четырехлетняя программа, основной задачей которой является развитие и улучшение предоставления финансовых услуг в Украине, соответствующие потребностям граждан Украины и субъектов хозяйствования всех размеров. Она реализуется в рамках Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Украины о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве.
Программа EU-FINSTAR - проект Европейского Союза, оказывает помощь финансовому сектору Украины путем поддержки внедрения Правительством реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации и ее положениями по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Правительством Украины и Европейским Союзом.
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