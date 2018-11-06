Биржи АТР преимущественно снижаются 6 ноября перед промежуточными выборами в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% - до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,61%, до 1329,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2076,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.

Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.

В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Однако старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. "Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный", - сказал эксперт агентству.