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Биржи США не продемонстрировали единой динамики в ожидании промежуточных выборов
07:37 06.11.2018 |
Основные американские фондовые индексы на торгах в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,76% - до 25461,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,38%, до 7328,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,56%, до 2738,31 пункта.
Как сообщил в понедельник американский Институт управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 60,3% с сентябрьского уровня в 61,6%. Аналитики ожидали снижение индикатора до 59,3%.
Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
Также инвесторы ждут развития ситуации относительно торговых отношений с Китаем.
Ранее экономический советник американского президента Ларри Кадлоу опроверг информацию агентства Блумберг о подготовке черновика торгового соглашения между странами. Телеканалу CNBC он сообщил, что никакого поручения по поводу подобного документа не было. "Пока что нет никакого основательного движения в направлении заключения соглашения с Китаем", - заявил Кадлоу.
"Инвесторы сталкиваются с волной беспокойства", - отметил агентству MarketWatch Питер Бай (Peter Bye), портфельный менеджер UBS Asset Management. По его словам, замедление роста в Китае и Европе в совокупности с ростом процентных ставок в США заставляет участников рынка нервничать по поводу того, как долго продлится экономический рост.
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