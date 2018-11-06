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Фондовые индексы АТР 5 ноября закрылись снижением в рамках коррекции
13:05 05.11.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе, отчасти в рамках коррекционной динамики после взрывного роста в пятницу, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41%, до 2665,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1351 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,08%, до 25934,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2076,92 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,55%, до 21898,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 5818,1 пункта.
Уменьшение индексов наблюдается в Азии в рамках коррекции после заметного роста, до 4%, в пятницу. Такой оптимизм трейдеров был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Инвесторы также отреагировали на слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен продолжить курс на наращивание импорта, упрощение таможенных процедур и снижению внешнеторговых пошлин.
При этом среди глобальных рисков для фондовых рынков сейчас остаются заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также парламентские выборы в США.
Двухдневная встреча топ-менеджмента Федрезерва пройдет 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. В свою очередь, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут завтра. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).
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