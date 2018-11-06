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В октябре объем торгов на ПФТС увеличился на 65% до 9,8 млрд гривен
10:56 05.11.2018 |
В октябре объем торгов на фондовой бирже ПФТС увеличился на 65% до 9 828,14 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
В октябре объем контрактов, заключенных участниками биржи, составил 9 828,14 млн гривен, что на 65% больше аналогичного периода прошлого года.
С начала года стоимость контрактов с ценными бумагами на ПФТС составила 92 265,43 млн гривен, что на 68% больше аналогичного периода прошлого года.
Таким образом, показатель 10 месяцев 2018 на 40% превысил показатель всего 2017 года.
Участники ПФТС в октябре заключили 1 572 сделки с 72 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ - 44, акции - 16, корпоративные облигации - 8, ЦБ ИСИ - 4).
В целом за 10 месяцев было заключено 11 381 биржевых контактов со 149 выпусками ценных бумаг.
За отчетный период значение индекса ПФТС выросло на 5,05% до 564,81 пункта (+79,27% с начала года).
Положительный результат был достигнут благодаря росту стоимости акций Крюковского вагоностроительного завода, Центрэнерго, Донбассэнерго, Райффайзен Банка Аваль, Укрнафты.
По состоянию на конец октября к торгам на фондовой бирже ПФТС были допущены 558 ценных бумаг.
Как сообщали Українські Новини, фондовая биржа ПФТС - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине.
Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.
ПФТС является корреспондирующимся членом Всемирной федерации фондовой биржи и членом Международной ассоциации бирж.
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