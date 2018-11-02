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Биржи АТР преимущественно растут 2 ноября на оптимизме вокруг торговых отношений КНР и США
08:03 02.11.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% - до 2637,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,08%, до 1333,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 2,36%, до 26016,91 пункта, корейский KOSPI рос на 2,09%, до 2066,67 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,46%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,76%, до 21853,04 пункта.
В центре внимания рынков в пятницу оказались новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Си Цзиньпин подчеркнул, что оба лидера имеют добрые надежды относительно здорового и уверенного развития китайско-американских отношений, а также расширения торгово-экономического сотрудничества.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэй (Tai Hui) сказал агентству Рейтер, что перспектива возобновления диалога между США и Китаем - это довольно хорошая новость для инвесторов на данный момент, хотя они по-прежнему осторожны из-за неопределенности относительно возможности полного разрешения конфликта в среднесрочной перспективе.
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