Биржи АТР преимущественно растут 2 ноября на оптимизме вокруг торговых отношений КНР и США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% - до 2637,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,08%, до 1333,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 2,36%, до 26016,91 пункта, корейский KOSPI рос на 2,09%, до 2066,67 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,46%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,76%, до 21853,04 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу оказались новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Си Цзиньпин подчеркнул, что оба лидера имеют добрые надежды относительно здорового и уверенного развития китайско-американских отношений, а также расширения торгово-экономического сотрудничества.

Стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэй (Tai Hui) сказал агентству Рейтер, что перспектива возобновления диалога между США и Китаем - это довольно хорошая новость для инвесторов на данный момент, хотя они по-прежнему осторожны из-за неопределенности относительно возможности полного разрешения конфликта в среднесрочной перспективе.