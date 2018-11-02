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Биржи США выросли 1 ноября на фоне отчетов компаний, надежд на улучшение торговых отношений с КНР
07:57 02.11.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на 1-,1,75% на фоне продолжающегося сезона отчетов и оптимизма участников рынка по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,06%, до 25380,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,75%, до 7434,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,06%, до 2740,37 пункта.
Инвесторы ждут отчета компании Apple и обращают внимание на этом фоне на бумаги технологического сектора. Так, акции Amazon поднялись на 4,23%, Netflix - на 5,17%.
Американская химическая компания DowDuPont сообщила о росте квартальной прибыли на 0,2%, до 535 миллионов долларов, или 0,21 доллара на акцию против 0,32 доллара в июле-сентябре 2017 года. Выручка компании выросла на 31%, а бумаги компании по итогам четверга - на 8,07%.
При этом сдерживают рост данные статистики из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 октября, снизилось лишь до 214 тысяч, - ожидалось снижение до 213 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре опустился также сильнее прогноза - до 57,7% с 59,8% в сентябре (ожидали снижения до 59%).
Инвесторы также обратили внимание на новости, касающиеся отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай.
Он добавил, что "команды обеих стран, занимающиеся экономическими вопросами, должны интенсифицировать контакты и консультации".
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