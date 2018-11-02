Биржи США выросли 1 ноября на фоне отчетов компаний, надежд на улучшение торговых отношений с КНР

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи США выросли 1 ноября на фоне отчетов компаний, надежд на улучшение торговых отношений с КНР

07:57 02.11.2018 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы США в четверг выросли на 1-,1,75% на фоне продолжающегося сезона отчетов и оптимизма участников рынка по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,06%, до 25380,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,75%, до 7434,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,06%, до 2740,37 пункта.

Инвесторы ждут отчета компании Apple и обращают внимание на этом фоне на бумаги технологического сектора. Так, акции Amazon поднялись на 4,23%, Netflix - на 5,17%.

Американская химическая компания DowDuPont сообщила о росте квартальной прибыли на 0,2%, до 535 миллионов долларов, или 0,21 доллара на акцию против 0,32 доллара в июле-сентябре 2017 года. Выручка компании выросла на 31%, а бумаги компании по итогам четверга - на 8,07%.

При этом сдерживают рост данные статистики из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 октября, снизилось лишь до 214 тысяч, - ожидалось снижение до 213 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре опустился также сильнее прогноза - до 57,7% с 59,8% в сентябре (ожидали снижения до 59%).

Инвесторы также обратили внимание на новости, касающиеся отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай.

Он добавил, что "команды обеих стран, занимающиеся экономическими вопросами, должны интенсифицировать контакты и консультации".

По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

09:44 Застрахованные площади в Украине достигли максимума за 10 лет

09:29 НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $20,7 млрд до $19,2 млрд

08:55 В сентябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,73 п. п. до 54,31%

08:35 Исследование: четверть обеспеченных американцев-миллениалов владеют криптовалютами

08:12 Доллар стабилен 2 ноября к мировым валютам перед данными по рынку труда США

08:03 Биржи АТР преимущественно растут 2 ноября на оптимизме вокруг торговых отношений КНР и США

07:57 Биржи США выросли 1 ноября на фоне отчетов компаний, надежд на улучшение торговых отношений с КНР

01.11 Российские санкции не повлияли на ход торгов на межбанке

01.11 Morgan Stanley: институциональные инвесторы начали больше доверять биткоину

01.11 Индекс ПФТС в первые торги ноября продолжил движение в «зеленой зоне»

01.11 Глава «Укрпошты» допустил бесплатную доставку пенсий при условии доступа к финуслугам

01.11 Депозитные ставки для физлиц 01.11.18

01.11 Доллар снижается с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы

01.11 Большинство фондовых индексов Азии 1 ноября выросли, Японию утянули вниз телекомы

01.11 За 9 месяцев Международный инвестиционный банк сократил прибыль на 51% до 38,7 млн гривен

• дальше…

09:44 Застрахованные площади в Украине достигли максимума за 10 лет

09:34 НБУ оценивает рост ВВП в 3-м квартале в 3,1%

09:29 НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $20,7 млрд до $19,2 млрд

09:09 Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России - газета

09:05 Гройсман поручил с 1 марта 2019 года провести массовый перерасчет и повысить пенсии

09:00 В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн грн

08:07 Нефть продолжает дешеветь 2 ноября на фоне роста запасов в США и добычи сырья в мире

01.11 Цена на нефть марки Brent впервые с 22 августа опустилась ниже $74 за баррель

01.11 Кабмин не отменял минимальную плату за услуги нотариусов – Нотариальная палата

01.11 ГФС создаст единое подразделение по обмену информацией

• дальше…

09:24 Банк России в III квартале 2018 г приобрел рекордный объем золота

08:22 Итоги украинского визита Ангелы Меркель

01.11 Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

01.11 Пашинян добился роспуска парламента Армении: к чему это приведет?

01.11 Латвия полностью взяла под контроль онлайн-торговлю

01.11 В 2018 году в США ожидается рекордное закрытие угольных электростанций

01.11 Власти Афганистана контролируют лишь половину территории страны

01.11 Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

01.11 В Великобритании легализована медицинская марихуана

01.11 СМИ: США разрешили Индии продолжать закупки иранской нефти в обход санкций

01.11 США отказываются от нефти из Ирана

01.11 Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после «Брекзита»

31.10 Испания закроет все частные угольные шахты до конца года

31.10 Сумма страховых M&A-сделок в мире бьет рекорды

31.10 В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам

• дальше…

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

31.10 Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

31.10 В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки

31.10 Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины

30.10 На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда

30.10 Экспресс Киев-Борисполь хотят сделать круглосуточным

26.10 Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

26.10 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

24.10 Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

23.10 Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину

22.10 «Укрзализныця» показала новый экспресс Киев-Борисполь

19.10 Мостовой переход, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, сделают из бетона и стекла

• дальше…

09:09 Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России - газета

08:49 Гниль и разложение. Как «ополченцы Донбасса» самоуничтожаются на передовой и в тылу

08:22 Итоги украинского визита Ангелы Меркель

01.11 Сбитый олигарх. Как Фирташ стал для России отработанным сырьем

01.11 Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

01.11 Суд отменил рассрочку многомиллионного долга для фирмы Онищенко

01.11 Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

01.11 Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта

31.10 Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»

31.10 Ставка на Тимошенко: Почему Савченко хочет, чтобы ее судил другой президент

31.10 Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко

31.10 СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ

30.10 Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым

30.10 Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук

30.10 Сергій Наєв: до боїв у містах не готуємося

• дальше…

01.11 Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google

01.11 Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей

01.11 Экран смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro занимает 95 % фронтальной поверхности

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

01.11 KIA и Hyundai создали солнечные панели для гибридов, электрокаров и машин с ДВС

01.11 Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером

01.11 Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами

31.10 Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра

31.10 Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции

31.10 Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

31.10 Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями

31.10 В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам

31.10 Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде

31.10 Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID

31.10 Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina

• дальше…

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно