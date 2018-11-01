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Индекс ПФТС в первые торги ноября продолжил движение в «зеленой зоне»
22:39 01.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 1,13% - до 571,21 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 370,33 млн грн, в том числе акциями - 1,3 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Укрнафты" (+8,22%), "Донбассэнерго" (+6,34%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,95%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,49%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в четверг повысился на 0,16% - до 1743,54 пункта.
Торги на Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг не проводились в связи празднованием католического праздника Дня Всех Святых.
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