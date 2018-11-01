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Биржи АТР, кроме Японии, 1 ноября растут после статданных из Китая
07:51 01.11.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг после новых статданных из КНР, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2632,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1320,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,86%, до 25444,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2045,89 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,09%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,5%, до 21816,32 пункта.
В четверг инвесторы обратили внимание на данные независимого исследования делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в октябре составил 50,1 пункта против 50 пунктов в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 49,9 пункта.
Данная статистика, наряду с высокими финансовыми показателями японских компаний, поддерживает коррекционное восстановление на азиатских рынках после массовых распродаж в конце октября. "Мы сейчас наблюдаем попытку восстановления рынков акций после распродаж. Показатели корпоративной отчетности в США и Японии в целом оказались относительно хорошими, а это означает наличие множества возможностей для фиксации прибыли инвесторами", - приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи (Soichiro Monji).
В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в минувшем месяце составил 52,9 пункта против 53,1 пункта в сентябре. Аналитики ждали сохранения показателя на сентябрьском уровне.
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