Биржи США завершили последние торги месяца ростом до 2%

Основные фондовые индексы США по итогам среды прибавили от 1% до 2% на фоне финансовых отчетов компаний и статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97%, до 25115,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,01%, до 7305,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,09%, до 2711,74 пункта.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 9%, до 5,137 миллиарда долларов, или 1,76 доллара на акцию против 1,59 доллара годом ранее. Бумаги компании по итогам дня поднялись на 3,85%.

Автогигант General Motors (GM) получил за квартал чистую прибыль в 2,534 миллиарда долларов по сравнению с убытком годом ранее, прибыль на акцию составила 1,75 доллара против убытка в 2,03 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали значения на уровне 1,25 доллара. Акции GM выросли на 9,06%.

Интернет-аукцион eBay отчитался о росте квартальной прибыли почти на 40%, до 721 миллиона долларов, или 0,73 доллара на акцию против 0,48 доллара за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала в среду данные по занятости в частном секторе страны, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в отчетном месяце выросло на 227 тысяч по сравнению с показателем сентября. Аналитики ожидали меньшего роста.

Инвесторы также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который заявил ранее, что верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем.

"Мы на рынке основывались на вещах, не являющихся по природе своей фундаментальными, и теперь возвращаемся к базе, которая выглядит очень привлекательно", - прокомментировал настроения инвесторов агентству MarketWatch Брент Шутте, старший инвестстратег Northwestern Mutual Wealth Management Company.