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Рынок акций Украины 31 октября возобновил рост
19:32 31.10.2018 |
Индекс ПФТС в среду подскочил на 1,84% - до 564,81 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 493,48 млн грн, в том числе акциями - 6,225 млн грн.
Среди индексных акций подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+10%), Райффайзен Банка Аваль (+0,66%) и "Укрнафты" (+0,48%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,6%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,16% - до 1740,81 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,21% - до 439,3 пункта при объеме торгов 4,18 млн злотых (31,1 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции агрохолдинга ИМК (+2,4%), "Астарты" (+1,01%), "Агротона" (-1,54%) и "Кернела" (-0,81%).
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