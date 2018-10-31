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Биржи АТР преимущественно растут 31 октября вслед за рынками США
07:43 31.10.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду на фоне оптимизма на рынках США по итогам предыдущего дня торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2597,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 1291,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,6%, до 24732,97 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,09%, до 2013,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,05%, до 5801,8 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 1,81%, до 21845,2 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США во вторник прибавили больше 1,5% на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний. "Недавнее падение на биржах было настолько велико, что привлекло покупателей, например, на японский рынок акций", - сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).
Кроме того, инвесторы отыгрывают внутренние новости региона. Так, Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал продолжать программу поддержки экономики до тех пор, пока годовой рост индекса потребительских цен не превысит 2% и не закрепится выше этой отметки.
В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта.
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