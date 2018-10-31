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Биржи США 30 октября выросли на фоне отчетов компаний и статистики
07:39 31.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник прибавили больше 1,5 процента на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,77% - до 24874,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 7161,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,57%, до 2682,63 пункта.
Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила о росте индекса доверия потребителей в США в октябре до 137,9 пункта с пересмотренного показателя сентября в 135,3 пункта, тогда как ожидался индикатор на уровне в 136 пунктов. Таким образом, индекс достиг максимального значения за последние 18 лет.
Также инвесторы следят за отчетами корпораций. Так, прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola по итогам девяти месяцев выросла на 39% в годовом выражении и составила 5,564 миллиарда долларов.
Кроме того, чистая прибыль производителя материалов и компонентов для аэрокосмической, автомобильной и других отраслей - Arconic Corporation - уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 424 миллиона долларов, однако прибыль за третий квартал выросла на 35,3%, до 161 миллиона долларов.
Между тем ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. При этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней.
"Мы видим ралли перепроданности технических акций. Большинство трейдеров, с которыми я говорил, ждут еще снижения, дно не достигнуто", - сказал агентству Marketwatch старший инвестстратег CFRA Сэм Стоваль (Sam Stovall).
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