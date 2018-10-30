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Биржи Китая 30 октября восстанавливаются после падения на 2% днем ранее
07:58 30.10.2018 |
Фондовые индексы Китая растут во вторник после падения на 2% днем ранее, остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также демонстрируют в основном положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.05 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2560,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1267,74 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,17% - до 24769,77 пункта, корейский KOSPI повышался на 1,13% - до 2018,59 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,19% - до 5796,5 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,85%, до 21540,42 пункта.
Коррекция на биржах КНР происходит после существенного падения днем ранее на фоне пятничного снижения американских рынков на 1-2%. В то же время рост ограничивают опасения продолжения торговых войн, обострившиеся после новостей в СМИ. Так, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, годовой объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов.
Настроения японских инвесторов поддерживает внутренняя статистика. Согласно официальным данным, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре уменьшилась до 2,3% с 2,4% в августе. Индикатор оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне 2,4%.
Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito) сказал агентству Франс Пресс, что дополнительным фактором поддержки японского рынка является "перерыв в росте курса японской иены к доллару". Курс иены к доллару опускается до 112,69 иены за доллар со 112,37 иены на прошлых торгах. Ослабление иены традиционно является положительным фактором для экспортеров Японии.
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