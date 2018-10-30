Биржи США закрылись 29 октября в минусе на опасениях обострения торговых отношений с Китаем

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник на фоне опасений по поводу очередного обострения торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,99% - до 24442,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 1,63% - до 7050,29 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,66% - до 2641,25 пункта. В начале понедельника все индексы росли, однако ближе к закрытию падение индекса NASDAQ достигало 3,3%.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что власти США, возможно, в начале декабря объявят о повышении пошлин на некоторые импортные товары из Китая. Между тем, по данным этого же агентства, власти Китая рассматривают возможность снижения налога на покупку автомобилей на 50%. По данным источников, эти меры вызваны опасениями Пекина относительно замедления экономического роста из-за торговых споров с США и снижения спроса на автомобили в стране.

В понедельник также стало известно, что потребительские доходы в США в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом, а расходы - на 53 миллиарда долларов, или на 0,4%. Показатель роста расходов совпал с прогнозом аналитиков, рост доходов ожидался на уровне 0,4%.

"Макроэкономические данные в ближайшие несколько недель останутся вызовом для рынков. Это будет полезно, если мы продолжим получать статистику, которая позволит Федрезерву оправдать снижение ожиданий по росту ставок, или новости, свидетельствующие об оттепели в отношениях с Китаем", - сказал агентству MarketWatch Майкл Арон, старший инвестстратег State Street Global Advisors.