Индекс ПФТС 29 октября ускорил падение

Торговый оборот на бирже составил 442,54 млн грн, в том числе акциями – 0,77 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Донбассэнерго" (-7,18%), Райффайзен Банка Аваль (+0,89%) и "Укрнафты" (+0,9%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,29% - до 1732,48 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на символические 0,01 пункта - до 440,46 пункта при объеме торгов 4,04 млн злотых (30,3 млн грн).
В "индексной корзине" изменились котировки "Кернела" (-0,3%), агрохолдинга ИМК (+0,79%) и "Агротона" (+1,27%).