Биржи АТР закрылись 29 октября преимущественно снижением индексов на пессимизме из США

Большинство основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в минусе, отреагировав на пятничные распродажи на американских рынках, при этом лидерами падения стали биржи Китая на фоне опасений за экономику страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,18% - до 2542,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1264,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38% - до 24812,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,53%, до 1996,05 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,16% - до 21149,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 1,11%, до 5728,2 пункта.

Негативно на настроения азиатских инвесторов повлияло пятничное снижение на американских рынках на 1-2% на фоне отчетов крупных компаний США, показатели которых разошлись с ожиданиями аналитиков.

Кроме того, с пессимизмом восприняли участники торгов статистику из Китая, которая усилила опасения относительно замедления темпов роста экономики Поднебесной. В минувшие выходные государственное статистическое управление КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по сентябрь 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателями первых восьми месяцев этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,5 процентного пункта.

Аналитики Citibank, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что реальный рост ВВП Китая замедлится в четвертом квартале до 6,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 6,8% в первом квартале на фоне торговых проблем и внутренней неопределенности.