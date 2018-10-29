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Рынок акций США закрылся 26 октября падением, Dow Jones снизился на 1,19%
07:22 29.10.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и технологий.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,19%, индекс S&P 500 опустился на 1,73%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,07%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на 1,38 п. (3,11%), закрывшись на отметке в 45,69. Котировки Walgreens Boots Alliance Inc выросли на 0,49 п. (0,65%), завершив торги на уровне 76,23. Бумаги Merck & Company Inc выросли в цене на 0,44 п. (0,63%), закрывшись на отметке 70,40.
Лидерами падения стали акции Home Depot Inc, цена которых упала на 6,84 п. (3,82%), завершив сессию на отметке 172,23. Акции Cisco Systems Inc поднялись на 1,22 п. (2,68%), закрывшись на уровне 44,25, а American Express Company снизились в цене на 2,35 п. (2,27%) и завершили торги на отметке 101,25.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Roper Technologies Inc, которые подорожали на 7,55% до отметки 285,38, Cabot Oil & Gas Corporation, которые набрали 7,10%, закрывшись на уровне 22,92, а также акции Cincinnati Financial Corporation, которые повысились на 6,62%, завершив сессию на отметке 76,50.
Лидерами падения стали акции Mohawk Industries Inc, которые снизились в цене на 23,86%, закрывшись на отметке 115,03. Акции компании Western Digital Corporation потеряли 18,18% и завершили сессию на уровне 44,19. Котировки Fortune Brands Home & Security Inc снизились в цене на 11,10% до отметки 41,58.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Yulong Eco-Materials Ltd, которые подорожали на 66,20% до отметки 7,180, China Recycling Energy Corp, которые набрали 19,55%, закрывшись на уровне 1,5900, а также акции MYnd Analytics Inc, которые повысились на 24,09%, завершив сессию на отметке 1,70.
Лидерами падения стали акции Synergy Pharmaceuticals Inc, которые снизились в цене на 69,29%, закрывшись на отметке 0,430. Акции компании Flex Ltd потеряли 35,01% и завершили сессию на уровне 7,09. Котировки MoSys Inc снизились в цене на 30,50% до отметки 0,2648.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2216) превысило количество закрывшихся в плюсе (858), а котировки 79 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1767 компаний подешевели, 880 выросли, a 82 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Mohawk Industries Inc упали до минимума, упав на 23,86%, 36,04 п., и завершили торги на отметке 115,03. Котировки акций Western Digital Corporation упали до 52-недельного минимума, подешевев на 18,18%, 9,82 п., и завершили торги на отметке 44,19. Котировки акций Fortune Brands Home & Security Inc упали до 3-летнего минимума, упав на 11,10%, 5,19 п., и завершили торги на отметке 41,58. Котировки акций Synergy Pharmaceuticals Inc упали до исторического минимума, снизившись на 69,29%, 0,970 п., и завершили торги на отметке 0,430. Котировки акций Flex Ltd упали до минимума, подешевев на 35,01%, 3,82 п., и завершили торги на отметке 7,09.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,25% до отметки 24.16.
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