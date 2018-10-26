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Индекс ПФТС завершил торги 26 октября умеренным снижением
19:25 26.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,06% - до 561,05 пункта.
Торговый оборот на бирже составил почти 316 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн.
Среди индексных акций подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,49%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,06%).
Выросли в цене акции "Центрэнерго" (+0,29%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,16% - до 1727,43 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,33% - до 440,97 пункта при объеме торгов 9,9 млн злотых (74,25 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (+1,6%), "Кернела" (+0,4%) и "Агротона" (-2,17%).
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