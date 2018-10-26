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Биржи АТР продолжают падать 26 октября на негативе из США
07:55 26.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают демонстрировать негативную динамику после распродаж днем ранее на фоне слабых корпоративных отчетностей в США, которые вызывали у инвесторов сомнения в состоянии американской экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 2588,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 1288,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,41%, до 24642,93 пункта, корейский KOSPI - на 2,45%, до 2011,24 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,64%, до 5628,1 пункта, японский Nikkei 225 падал на 0,78%, до 21096,15 пункта.
После закрытия торгов в США в четверг свои финансовые отчетности опубликовали такие крупные американские компании как Amazon и Alphabet. Их показатели разочаровали инвесторов и усилили опасения относительно перспектив корпоративных доходов американских компаний, мировой торговли и экономического роста в целом.
В то же время американские биржи по итогам четверга закрылись ростом вплоть до 3% после сильной распродажи в предыдущий день торгов. Однако аналитики Capital Economics, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что восстановление индексов - это временное явление, поскольку в целом отмечается усиление беспокойства инвесторов относительно перспектив экономики США.
"Первое и самое главное опасение связано с тем, что ужесточение денежной политики США и сворачивание стимулирования может привести к ухудшению состояния американской экономики. Второе опасение связано с состоянием китайской экономики", - цитирует агентство экспертов компании Capital Economics.
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