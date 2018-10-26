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Биржи США 25 октября прибавили до 3% после резкого падения накануне
07:46 26.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы в четверг прибавили 1,6-3% после сильной распродажи накануне, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,63%, до 24984,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,95%, до 7318,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,86%, до 2705,57 пункта.
По итогам торгов среды основные индексы бирж США упали на 2,4-4,4%. Для индекса NASDAQ, который потерял 4,4%, падение в среду стало самым сильным с 2011 года.
Позитив инвесторов в четверг вызван сильными отчетами таких компаний, как Tesla, Microsoft, American Airlines и ряда других. Акции Microsoft к закрытию бирж выросли на 5,84%, American Airlines - на 6,56%, Tesla на 9%, Ford - на 9,96%, Twitter - на 15,45%.
В четверг стало известно о снижении числа получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,636 миллиона человек, что стало минимумом с 4 августа 1973 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,641 миллиона человек с 1,64 миллиона. Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 октября, выросло на 5 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч.
Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 20 октября, сохранилось на уровне прошлой недели - 211,75 тысячи.
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