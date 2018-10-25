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Рынок акций Украины провел торги 25 октября «в боковике»
19:12 25.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на символические 0,01% - до 561,4 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке составил 288,19 млн грн, в том числе акциями - 1,77 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,57%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,22%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам торгов остался неизменным на уровне 1724,62 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,08% - до 439,54 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (34,5 млн грн).
Среди индексных бумаг подорожали акции "Кернела" (+0,2%) и подешевели "Агротона" (-0,31%).
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