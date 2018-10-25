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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР падают 25 октября на 1-3% вслед за масштабными распродажами на рынках США

07:50 25.10.2018 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют резкую негативную динамику, в лидерах падения находится японский индекс Nikkei, который теряет 3% на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,42% - до 2566,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,99%, до 1271,43 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,81%, до 24794,32 пункта, корейский KOSPI - на 2,1%, до 2053,57 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,25%, до 5697,9 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,25%, до 21370,3 пункта.

Пессимизм инвесторов азиатского региона связан с падением на американских фондовых площадках по итогам среды. Так, основные биржевые индексы США по итогам дня снизились на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года. Такая динамика была обусловлена слабой внутренней макроэкономической статистикой.

"Слабые данные по рынку недвижимости США, неоднозначные показатели корпоративной отчетности, опасения по поводу торговой войны и замедления роста мировой экономики способствовали распродажам", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rivkin Securities.

Дополнительное давление на настроения азиатских инвесторов оказывают корпоративные новости. Так, гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific сообщил, что зафиксировал несанкционированный доступ к информационной системе, содержащей данные примерно о 9,4 миллиона пассажиров. Компания отмечает, что сразу предприняла необходимые меры, а также начала расследование. На этом фоне акции компании теряют на торгах в Гонконге более 5%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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