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NASDAQ потерял 4,4%, продемонстрировав максимальное внутридневное падение с 2011 г
07:45 25.10.2018 |
Объем распродаж на Нью-Йоркской фондовой бирже в последний час торгов приближался к паническому - основные индексы по итогам дня снизились на 2,4-4,4%, свидетельствуют данные торгов. Для индекса NASDAQ, который потерял 4,4%, падение в среду стало самым сильным с 2011 года.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,41%, составив 24583,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 4,43%, до 7108,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,09%, до 2656,10 пункта.
В среду стало известно, что продажи новых домов в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 553 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,4% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 627 тысяч.
Ранее Федрезерв сообщил в "Бежевой книге" (Beige Book), что компании США выразили опасения относительно роста производственных затрат из-за введения новых импортных пошлин. Так, три промышленные компании в Бостоне сообщили, что они сталкиваются с более высокими ценами на сырье из-за пошлин на импорт из Китая и планируют увеличить или уже увеличили цены для потребителей.
Лучше ожиданий оказался отчет концерна Boeing, сообщившего о росте прибыли за январь-сентябрь 2018 года на 37%, до 7,036 миллиарда долларов. Акции Boeing на предварительных торгах растут в цене на 4,22%.
Между тем, прибыль телекоммуникационного гиганта AT&T в третьем квартале составила 0,65 доллара, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 0,94 доллара за акцию.
United Parcel Service сообщила о росте прибыли за квартал на 20%, до 1,508 миллиарда долларов, или 1,74 доллара на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,82 доллара.
"Компании, которые превзошли ожидания и улучшили прогнозы, вознаграждены. Те, кто оказался хуже или даже на уровне ожиданий, получают удары", - отметила агентству MarketWatch Аманда Агати (Amanda Agati) из PNC Financial Services Group.
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