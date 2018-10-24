Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс ПФТС 24 октября возобновил рост
19:30 24.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,21% - до 561,35 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 545,9 млн грн, в том числе акциями - 1,25 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,64%) и "Центрэнерго" (+0,97%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,04% - до 1724,62 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,12% - до 439,2 пункта при объеме торгов 7,44 млн злотых (55,8 млн грн).
Среди индексных бумаг подорожали акции "Астарты" (+0,67%) и "Кернела" (+0,61%).
Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-2,34%) и "Агротона" (-0,92%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 24 октября возобновил рост
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Депозитные ставки для физлиц 24.10.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.10.18
|Евро 24 октября пробил $1,14 впервые за два месяца в ожидании заседания ЕЦБ
|«Укрпошта» впервые начала принимать безналичные платежи в отделениях
|Coinbase получила разрешение на оказание кастодиальных услуг для криптовалютных активов
Это интересно
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
|Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер