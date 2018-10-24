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Биржи АТР 24 октября преимущественно восстанавливаются после ощутимого снижения днем ранее
08:19 24.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно повышаются в рамках коррекции после серьезного спада в предыдущую торговую сессию на опасениях за китайскую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,53% - до 2634,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1310,71 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,98%, до 2599,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,28%, до 2112 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,16%, до 5833,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,48%, до 22118,71 пункта.
Коррекционный рост на азиатских биржах зафиксирован после того, как во вторник они просели на 1-3% на фоне опасений относительно состояния китайской экономики, которые обострились после публикации официальных данных по ВВП Китая на прошлой неделе. Согласно этим данным, рост ВВП Китая в годовом выражении в третьем квартале составил 6,5% после повышения во втором квартале на 6,7%, а в первом - на 6,8%. Аналитики ждали замедления показателя до 6,6%.
В то же время эксперты отмечают, что напряженность на фондовых рынка пока сохраняется, и это означает, что волатильность будет присутствовать. "Нам надо продолжать следить за динамикой китайских рынков", - полагает старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Участники торгов в то же время отыгрывают корпоративные новости региона. Так, японская автомобилестроительная компания Subaru Corp понизила прогноз по операционной прибыли за первое полугодие 2018-2019 финансового года (завершилось в сентябре) почти в два раза. На этом фоне акции компании теряют в цене около 6%.
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