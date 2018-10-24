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Биржи США закрылись 23 октября в минусе на отчетах и политических рисках
07:39 24.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне финансовых отчетов компаний и росте опасений мировых политических рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,5%, до 25191,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,42%, до 7437,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,55%, до 2740,69 пункта.
Инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Так, ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является атакой на свободу прессы и Вашингтон использует любую возможность, чтобы узнать всю правду. Он добавил, что глава ЦРУ находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента.
В центре внимания и новости из Европы. Так, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил во вторник, что ЕК отклонила проект бюджета Италии и у Рима есть три недели для внесения нового предложения. В распространенном во вторник заявлении ЕК также отмечается, что комиссия "считает, что проект бюджетного плана Италии на 2019 год представляет собой серьезное отклонение от рекомендации совета".
Разочаровал участников рынка отчет компании Caterpillar, сообщившей о росте прибыли за квартал в 2,5 раза - до 5,099 миллиарда долларов. Однако выросли и производственные затраты компании в связи с введенными США импортными пошлинами на сталь. Бумаги Caterpillar к концу дня потеряли 7,54%.
"Ссылка Caterpillar на рост затрат показывает, то торговая война добралась и до дома", - констатировал агентству MarketWatch главный рыночный стратег JonesTrading Майк О'Рурк (Mike O'Rourke).
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