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Китайские биржи снижаются после роста на комментариях ЦБ КНР
08:40 23.10.2018 |
Фондовые площадки Китая во вторник снижаются после роста в понедельник на оптимистичных заявлениях Народного банка (ЦБ) страны, другие основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при этом также торгуются в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.12 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,37%, до 2618,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,23%, до 1309,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,03%, до 25622,83 пункта. Корейский KOSPI - на 2,5%, до 2107,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 5851,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,43%, до 22074,29 пункта.
В понедельник китайские биржи закрылись ростом более, чем на 4% на оптимистичных заявлениях главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР - он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.
"После вчерашнего роста индекса Shanghai Composite на 4,1%, сегодня мы видим отскок. Любые стимулы со стороны властей Китая следует рассматривать не как дополнительное усиление экономики, а как защиту от замедления ее роста и от внешних негативных факторов", - считают аналитики DBS Group Research, чье мнение приводит телеканал CNBC.
Одной из ключевых тем на рынке остаются американо-китайские торговые отношения. Член Народного политического консультативного совета КНР Чжан Цинли заявил в понедельник, что Пекин "не боится" торговой войны с Вашингтоном, несмотря на то, что США являются долгосрочным стратегическим партнером Китая.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
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