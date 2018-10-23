Биржи США закрылись 22 октября преимущественно в минусе на фоне отчетов компаний

Основные американские фондовые индексы завершили понедельник в "красной" зоне на фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,5%, до 25317,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,26%, до 7468,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,43%, до 2755,88 пункта.

Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, производителя средств личной гигиены, в третьем квартале уменьшилась на 20%, до 462 миллиона долларов, или 1,29 доллара на акцию против 1,6 доллара за аналогичный период 2017 года. Эксперты ожидали показателя на уровне 1,64 доллара за акцию.

Производитель игрушек Hasbro снизил квартальную прибыль на 0,6%, до 263,861 миллиона долларов, или 2,06 доллара на акцию против 2,09 доллара годом ранее. Чистая выручка снизилась на 12%, до 1,57 миллиарда долларов.

Между тем, нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила о росте квартальной прибыли на 19%, до 435 миллионов долларов, или 0,5 доллара на акцию против 0,42 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,49 доллара.

В начале торгов инвесторов воодушевили сильные показатели китайских рынков, однако затем позитив по этому поводу сошел на нет. В понедельник фондовые индексы Китая по итогам торгов подскочили на 4-5% после заявлений главы Народного банка Китая И Гана, призвавшего инвесторов сохранять спокойствие и отметившего, что регулятор примет меры для поддержки экономики.

По словам старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Вейганда (Eric Wiegand), настроение рынка постепенно становится более осторожным, отражая опасения по поводу глобального экономического роста и возможности сохранения американскими компаниями сильных финпоказателей в будущем квартале.