Индексы АТР 22 октября закрылись в основном ростом на фоне позитивных сигналов из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом, при этом китайские индексы подскочили на 4-5% после сообщений центробанка Китая о готовности оказывать поддержку экономике страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 4,09% - до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,9%, до 1325,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,32% - до 26153,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2161,71 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,37%, до 22614,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,58%, до 5904,9 пункта.

В пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале замедлился сильнее ожиданий - до 6,5% в годовом выражении (что стало худшим показателем с первого квартала 2009 года) после 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали замедления только до 6,6%.

Позднее глава китайского ЦБ призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.

"Официальные заявления о поддержке помогли успокоить рынки Китай", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова экономиста CIMB Private Banking Сона Сена Вуна (Song Seng Wun).