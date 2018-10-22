Биржи США 19 октября не продемонстрировали единой динамики

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовой отчетности крупных компаний и статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,26% - до 25444,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,48%, до 7449,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 2767,78 пункта.

Так, чистая прибыль американской компании Procter & Gamble по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 12% в годовом выражении, до 3,211 миллиарда долларов.

PayPal в пятницу сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 14,7%, до 436 миллионов долларов, или 0,36 доллара на акцию против 0,31 доллара в аналогичном периоде 2017 года.

Инвесторы также обратили внимание на новости об отношениях с Китаем. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в пятницу сообщила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Если лидеры действительно встретятся, это будут их первые переговоры лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.

При этом в октябре официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина на саммите, заявил, что Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях.

Согласно докладу Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), опубликованному ранее в пятницу, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в сентябре сократилось на 3,4% по сравнению с показателем августа - до 5,15 миллиона. Индикатор опустился до минимальной отметки за три года. Аналитики ожидали снижения числа сделок только на 0,7%, до 5,3 миллиона.