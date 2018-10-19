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Индекс ПФТС в конце недели скорректировался вниз
19:00 19.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу скорректировался вниз на 0,1% после шестидневного роста - до 559,81 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 676,8 млн грн, в том числе акциями - 2,58 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Укрнафты" (-0,43%) и "Центрэнерго" (-0,22%).
Ростом завершили торги акции "Турбоатома" (+1,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,56% - до 1731,22 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на символические 0,01% - до 445,96 пункта при объеме торгов 5 млн злотых (37,55 млн грн).
По итогам дня изменились котировки акций "Агротона" (+1,74%), "Астарты" (+1,67%) и "Кернела" (-1,17%).
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